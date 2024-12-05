В противном случае иранок ожидает впечатляющая сумма штрафа.

Иранский режим вводит закон о "целомудрии и хиджабе". И это не смотря на предвыборные обещания нового президента Масуда Пезешкиана не делать ничего подобного.

Теперь режим будет намного строже карать нарушения женщинами исламского дресс-кода, сообщает Iran News Update. В частности, иранкам запрещается не только демонстрация волос, но и шеи, предплечий или лодыжек.

Отмечается, что при первом нарушении женщину заставят заплатить штраф, эквивалентный 155 евро, а при повторном нарушении штраф стразу же взлетит во много раз.

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Примечательно, что критика или протест против штрафа влечет дополнительный штраф на сумму до 155 евро.

Кроме того, надевать платки иранки будут обязаны с 9 лет. Если закон нарушает несовершеннолетняя, ответственность несут родители, а с девочкой проводятся "воспитательная работа".

По новому закону, о нарушениях обязаны доносить водители такси, управляющие жилыми комплексами обязаны передавать видеозаписи с женщинами без хиджаба. Уклонение от этого обязательства карается штрафом до 339 евро.

В Иране практикуют также жестокие наказания, не предусмотренные законом. Так, недавно иранская активистка Масих Алинежад опубликовала в соцсетиснмок женщины, которая вышла на улицу без хиджаба и получила за это 74 удара плетью.

Ситуация с женщинами в Иране

Положение женщин в Иране определяется комплексом культурных, религиозных, юридических и социальных факторов. Несмотря на некоторые достижения в образовании, науке и бизнесе, женщины сталкиваются с многочисленными ограничениями.

С 1979 года в стране введен закон об обязательном ношении хиджаба. Несоблюдение этих правил может привести к арестам, штрафам или другим наказаниям.

После событий 2022 года, вызванных гибелью Махсы Амини, арестованной за якобы неправильное ношение хиджаба, в стране усилились протесты за права женщин.

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