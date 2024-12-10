Подавляющее большинство самолетов - носители управляемых авиационных бомб, акцентировал Михаил Жирохов.

Российские захватчики перебросят самолеты и вертолеты из Сирии на войну против Украины. Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире на Радио NV.

"К сожалению, эта история (события в Сирии - УНИАН) для нас играет в минус, потому что россияне перебрасывают, или перебросят в ближайшее время те самолеты и вертолеты, которые у них были в Сирии. Они перебросят их на украинский фронт. Это очевидные вещи. Это будут подготовленные экипажи. Это будет подготовленный технический состав. И к сожалению, большая часть - это Су-34, носители КАБов", - сообщил Жирохов.

В то же время, Турция не пропустит российские корабли через Босфорский пролив. Пока неизвестно, смогут ли они пройти в районе Гибралтара.

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"Но в любом случае, если они пропустят, то корабли пойдут уже на северный флот. То есть, они непосредственно на события на нашем фронте никаким образом не будут влиять. А вот самолеты и вертолеты, это, к сожалению, неприятная история", - сказал эксперт.

Кроме того, у эксперта спросили, верит ли он в то, что Россия потеряет две военные базы на территории Сирии.

"То, что эти базы будут потеряны, - очевидные вещи, потому что на территории Сирии они не останутся. Не для того Турция начинала эту всю операцию", - сказал эксперт.

При этом, по его словам, повстанцы не будут штурмовать российские базы в Сирии, потому что президенту Турции Реджепу Эрдогану это невыгодно.

"Насколько я знаю, есть внутренний документ или внутренний приказ - не трогать россиян, не трогать дипломатические посольства в Дамаске. И поэтому сейчас весь гнев сирийского народа направлен исключительно против Асада", - сказал Жирохов.

Также он сказал, что российские советники присутствуют в сирийских военно-воздушных силах, потому что Россия передавала Сирии самолеты МиГ-29.

При режиме Асада подготовка сирийских пилотов за годы гражданской войны очень сильно деградировала. В связи с этим, большинство вылетов, как писали западные СМИ, выполняли именно россияне.

На территории Сирии российские советники разбросаны по всей стране. Но, учитывая то, что израильские ВВС наносят удары на сирийской территории и просто уничтожают технику и аэродромные сообщения, можно предполагать, что россияне попадут под удар.

В то же время, эксперт не настолько уверен, что россияне понесут серьезные потери.

"Очевидно, что они есть, но то, что они понесут потери, я не был бы таким уверенным, потому что уже началась эвакуация, и думаю, что большая часть собрана на территории, которая контролируется Турцией", - сказал Жирохов.

Как сообщал УНИАН, глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко считает, что ситуация в Сирии заставила Россию экстренно выводить военный континтент с баз на территории страны. Эти силы могут оказаться на фронте в Украине, но значительно не повлияют на общую ситуацию.

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