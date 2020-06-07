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В Швейцарии полиция раздала маски протестующим против расизма

14:07, 07 июня 2020
Мир
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В Швейцарии несмотря на карантин состоялась антирасистская акция / REUTERS

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Как сообщает DW, несмотря на то, что в стране сейчас разрешены сборы максимум трехсот участников из-за эпидемии COVID-19, местные полицейские не разогнали акцию протеста. Однако они раздали митингующим защитные маски. Кроме того, чтобы выразить свою солидарность с протестующими, правоохранители в Базеле также опустились на колени.

Менее масштабные антирасистские демонстрации также прошли в Цюрихе и Берне. Поводом для этих акций протеста стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией в США.

Как сообщал УНИАН, 25 мая в городе Миннеаполис во время задержания полицией погиб афроамериканец Джордж Флойд.

В задержании участвовали четверо полицейских. Применение силы правоохранителями привело к удушению и смерти Флойда. Его гибель вызвала протесты как в Миннеаполисе, так и в других городах США, которые переросли в массовые беспорядки и погромы.

Акции протеста против расизма и полицейского произвола тем временем проходят далеко за пределами Соединенных Штатов.

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