Трехкомнатная квартира олигарха находится в живописном Оберланде.

Власти Швейцарии взялись за арест имущества российских олигархов, попавших под санкции из-за войны в Украине. Уже конфискованы роскошные апартаменты Петра Авена.

Об этом сообщает Reuters.

В управлении имуществом Берна сообщили, что трехкомнатная квартира, которая находится на пятом этаже роскошного комплекса на гольф-курорте в Оберланде принадлежит доверенному лицу российского президента Петру Авену. Комплекс имеет невероятный вид, ведь окружен снежными вершинами.

Напомним, что Швейцария всегда придерживается нейтралитета в международных вопросах, ведь имеет крупный бизнес по управлению капиталом и является крупным центром торговли российскими товарами. По оценкам банкиров, в его банках Швейцарии находится до 213 миллиардов долларов капитала из РФ.

Власти страны 28 февраля ввели санкции ЕС в отношении граждан РФ, принятых из-за войны в Украине, и продолжает расширять санкционный список. В свою очередь президент Владимир Зеленский призвал Швейцарию конфисковать активы людей, которые помогают уничтожать Украину.

Как ранее сообщал УНИАН, Европейский Союз ввел санкции против близкого окружения президента Российской Федерации Владимира Путина и пропагандистов. Под ограничения попал и приближенный к Путину олигарх Петр Авен.

В связи с этим финансовая полиция Италии арестовала виллу Петра Авена стоимостью более 4 миллионов евро.

Справка УНИАН. Петр Авен – один из владельцев финансового консорциума Альфа-Групп. Ему принадлежит 12,40% Альфа-банка в Украине. Олигарх попал под санкции ЕС 28 февраля из-за связей с администрацией российского президента Владимира Путина. 15 марта его внесли в санкционный список Великобритании.

По данным Евросоюза, именно Авен оказывал помощь Кремлю в попытках снять санкции Запада, которые ввели из-за российской агрессии в Украине. В 2018 году Авен вместе с Михаилом Фридманом летали в Вашингтон, чтобы передать послание правительству России по американским санкциям и ответу РФ.

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