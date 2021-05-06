Арендовать дом можно от 600 долларов за ночь.

В сети опубликовали снимки пляжного дома возле океана в Северной Каролине, где еще женатый Билл Гейтс отдыхал с бывшей возлюбленной Энн Винблад.

Читайте такжеСтало известно, сколько получила супруга Билла Гейтса после разводаОб этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что речь идет о трехэтажном доме с четырьмя спальнями, двумя ванными комнатами, собственной беседкой с видом на океан и личной дорожкой к пляжу.

Этот дом называют «королевским убежищем для любителей пляжного отдыха». Площадь его составляет 439 метров квадратных. А арендовать особняк можно от 600 долларов за ночь.

А отдыхал в этом доме Билл Гейтс с экс-возлюбленной Энн Винблад. С ней они встречались в 80-х, но расстались в 1987 году. В том же году он встретил свою будущую жену Мелинду.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц