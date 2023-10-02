Шпилькой в сторону кандидата в лидеры США Дональда Трампа отметился республиканец Линдси Грэм.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм отметился словесной шпилькой в адрес кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за его критики о предоставлении помощи Украине.

Грэм сравнил ситуацию с решением США вывести свой военный контингент из Афганистана, подчеркнув, что блокирование помощи Украине было бы сравнимо аналогичной ошибке. Об этом он заявил эфире Face the Nacion.

При этом Грэм отметил, что отвернутся от Украины - "в десять раз хуже", если сравнивать последствия двух решений.

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"Самая большая ошибка, которую мы совершили со времен войны с терроризмом - это вывод войск из Афганистана. Если мы прекратим помогать Украине, это будет в 10 раз хуже, чем в Афганистане", - указал он.

Сенатор считает, что данное решение может стать "смертным приговором" для Тайваня, который также поручились поддерживать США. "Прекращение финансирования Украины - это смертный приговор для Тайваня", - заявил он.

Грэм подытожил, что США нуждаются в сильной Украине, поэтому Конгресс должен одобрить 24,1 миллиарда долларов военной помощи, которые ранее запросил для Киева американский лидер Джо Байден.

Белый дом давит на Конгресс из-за Украины перед "шатдауном"

Напомним, военный запрос о предоставлении Украине 24,1 млрд долларов военной помощи Джо Байден сделал в августе 2023 года. Однако в Конгрессе США не все согласны пойти на выделение дополнительных средств столь масштабного уровня. Критика звучит со стороны лагеря республиканцев и их лидера среди кандидатов в президенты Дональда Трампа.

В сентябре CNN отмечал, что Администрация Байдена пытается надавить на спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти, чтобы парламент одобрил помощь Украине до так называемого "шатдауна" - приостановки работы правительства США.

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