"Все говорят, что из-за шатдауна остановится подготовка наших пилотов. Но пилотов готовят не только американцы", - американист Александр Краев

США на пороге шатдауна, который может отразиться и на Украине. Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев рассказал УНИАН, как долго может длиться шатдаун, и остановит ли это обучение украинских пилотов.

Шатдаун - приостановка работы правительства США - довольно частая ситуация в Соединенных Штатах. Шатдаун возникает, когда Конгресс не может согласовать финансирование деятельности государственных органов. И пока новый бюджет не принят, сотни тысяч бюджетников уходят в неоплачиваемый отпуск.

В пятницу, 29 сентября, последняя попытка отсрочить шатдаун законом о временном финансировании на 30 дней, провалилась в Палате представителей. Но надежды на то, что за свой закон сможет проголосовать Сенат (это может произойти в ночь на 1 октября по киевскому времени) – тоже призрачные. Шатдаун - обычное дело для Штатов. Однако на этот раз он может повлиять и на Украину. Как именно? УНИАН расспросил эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева.

Палата представителей США не поддержала промежуточный бюджет, который предусматривал помощь Украине и альтернативный проект, следствием чего будет шатдаун. Почему так произошло?

Видео дня

Это "работа" трампистов. Потому что остальная часть республиканской партии, демократическая партия были готовы пристать на какой-то промежуточный договор. То есть вопрос промежуточного бюджета был, скорее, привлекательным для всех. Но так случилось, что к трампистам присоединились несколько других республиканцев, и когда они проталкивали свой план промежуточного бюджета, против этого уже восстали демократы... Короче говоря, все это закрутилось в очень неправильную сторону.

И насколько длительным может быть шатдаун?

Сколько может продолжаться? Рекордные шатдауны длились до нескольких месяцев. Однако видим, что уже вчера, после проваленного голосования за промежуточный бюджет, подали новый промежуточный бюджет. То есть все указывает на то, что несмотря на все позиции и протесты трампистского меньшинства, договора возможно достичь, или продавить свою позицию.

Трампистам на руку шатдаун лишь в публичном виде. Им на руку, что они показали силу и, будучи в абсолютном меньшинстве, могут влиять на Конгресс, могут останавливать голосования, которые им не нравятся, могут продвигать свою повестку дня... Они показали силу, теперь можно договариваться. Поэтому, я не думаю, что этот шатдаун будет длиться очень долго. Пока получается так, что на следующей неделе будет много переговоров, и они будут пытаться выйти на договоренности.

А каковы последствия шатдауна для Украины?

Сейчас все говорят, что остановится подготовка наших пилотов. Преподаватели английского являются гражданскими сотрудниками Пентагона, и они не могут продолжить работу из-за шатдауна. Но на самом деле для нас все немного проще. Мы не зря проводили переговоры с британцами, датчанами, голландцами и другими странами. То есть, пилотов готовят не только американцы. Поэтому, если это очень затянется, то курсы могут быть продолжены с другими союзниками.

А как насчет рисков уменьшения помощи Украине, учитывая избирательную кампанию в США? Конгресс США не с первой попытки проголосовал за выделение Украине помощи в 300 миллионов долларов. И похоже, что эта тема останется в повестке дня.

Можно было предсказать, что будут такие проблемы. Предполагалось, что будет много антиукраинской риторики, будет много скепсиса. И предполагалось, что трамписты будут делать то, что они будут делать всегда. Им, какую тему не подсунь, они на ней будут ловить хайп. То есть они будут максимально антисистемными, а мы видим, что система рассчитана на увеличение помощи Украине. Этого хочет абсолютное большинство демократической партии, этого хочет фактически половина республиканской партии. Итак, что нужно делать трампистам? Говорить, что все это плохо, это предательство, и мы не будем этого делать. Это то, чего все ожидали.

Будет ли реальное сокращение помощи? Это сложный вопрос. Мы видим, что эти 300 миллионов долларов ... вопрос был не в том, будут они, или нет, а, как оказалось, в том, чтобы они не были вписаны в тот бюджет, за который будут голосовать. Так же, мне кажется, будет с федеральным проектом бюджета на следующий год, в котором на Украину планировалось выделить 40 миллиардов долларов.

Так или иначе, сейчас администрация Байдена и украинская часть истеблишмента делают все возможное для того, чтобы красиво эту партию выиграть, оказать Украине помощь, и при этом не завалить правительство.

Стоит обратить внимание, что в промежуточном бюджете, поданном "трампистами", на Украину было заложено 6 миллиардов. Для меня это показатель того, что вопрос не столько в том, что "трамписты" так ненавидят Украину, что хотят уменьшить помощь. Вопрос в том, чтобы показать силу, что "трамписты", хотя их и мало, но они мощные, определяют повестку дня Конгресса, влияют на ситуацию, они могут контролировать спикера Палаты представителей. Украина для них в этом случае выступила просто инструментом, который является публичным, надежным и очень популярным.

То есть Украина снова становится одной из тем избирательной кампании?

Украина становится одной из тем избирательной кампании. Как увидели мы по дебатам кандидатов в кандидаты [в президенты] в Республиканской партии, по разговорам в демократической партии, Украина является маркером. Маркером того, как каждый кандидат будет себя вести на международной арене. Условно, если надо узнать, как кандидат будет себя вести с союзниками по НАТО, надо спросить о членстве Украины в НАТО. Чтобы узнать, как он будет работать с Китаем, следует спросить, чем для него является российская агрессия против Украины. То есть, вопрос ли это принципов или конфликт двусторонний. Если хотите узнать, как он будет работать в европейской безопасности и сдерживать РФ, то, очевидно, это вопрос Украины. Наша проблематика стала маркером, и поэтому ею играют в политиканских играх.

Ярослав Конощук

Ярослав Конощук