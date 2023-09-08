Байден давит на Конгресс для одобрения дополнительного финансирования Украины на 40 млрд долларов.

Белый дом усиливает давление на спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, чтобы американский парламент одобрил помощь Украине до наступления периода "споров по государственному финансированию".

Как сообщает CNN, спешка происходит на фоне роста напряжения среди республиканцев в Конгрессе. Законодатели должны уложиться в конечный срок до прекращения работы правительства.

По данным УНИАН, приостановка работы правительства США - это временная ситуация в Соединенных Штатах, возникающая, когда Конгрессу не удается согласовать финансирование деятельности государственных органов.

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"Белый дом также давит на Конгресс, чтобы он выполнил запрос Байдена на дополнительное финансирование, который требует более 24 миллиардов долларов дополнительного финансирования для поддержки Украины и 16 миллиардов долларов на помощь пострадавшим от стихийных бедствий", - сообщает издание.

В то время как Белый дом хочет, чтобы эти два пункта финансирования были приняты вместе, Маккарти рассматривает возможность их разделения.

"Лидеры в Сенате хотят, чтобы финансирование помощи Украине и ликвидации последствий стихийных бедствий было связано с резолюцией о краткосрочном финансировании, но Республиканская партия остается существенно разделенной относительно помощи Украине, поскольку некоторые сторонники жесткой линии в Палате представителей требуют ее отмены", - считает CNN.

Помощь США

Недавно министр финансов Джанет Йеллен пообещала увеличить финансовую помощь США для Украины. Она уверена, что эти усилия поддержит Конгресс США, несмотря на межпартийную борьбу.

6 сентября в Киев с визитом прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен и объявил, что Штаты выделяют в помощь Украине 1 миллиард долларов.

В 2024 году Соединенные Штаты Америки будут избирать нового президента. И хотя до праймериз еще далеко, президентская гонка уже набирает обороты.

Экс-советник по национальной безопасности и госсекретарь США при президенте-республиканце Джордже Буше Кондолиза Райс уверена, что Вашингтон будет поддерживать Украину независимо от того, кто одержит победу на выборах.

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