Среди задержанных - журналист CNN.

В российском Покрове сторонники осужденного оппозиционера Алексея Навального устроили митинг под колонией ИК-2, в которой держат политика. Силовики задержали участников акции и журналистов.

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Как сообщает «ОВД-Инфо», среди задержанных - глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, корреспондент ютьюб-канала «Штаб» Дмитрий Низовцев и корреспондент канала CNN Мэтью Чэнс.

Кроме того, задержаны двое врачей, экс-координатор штаба Навального в Кемерове Ксения Пахомова и корреспондент «Вот Так TV» Иван Слободенко.

Задержанных доставили в отделение полиции, к ним выехал адвокат.

Врачи и сторонники Навального вышли на протест, требуя допустить к политику медиков.

Ранее Навальный сказал, что страдает от высокой температуры и тяжелого кашля. А троих из 15 заключенных в его камере уже госпитализировали из-за туберкулеза.

Оппозиционер ранее объявил о голодовке. Таким образом он протестует против отказа руководства тюрьмы предоставить ему надлежащий медицинский уход из-за острой боли в спине и ноге.

Заключение Навального: детали

Навальный был задержан сразу после возвращения в РФ из Германии, где он проходил лечение после отравления "новичком".

В феврале суд изменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше".

Наказание оппозиционер отбывает в колонии строгого режима №2 в городе Покров Владимирской области.

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Автор: Дмитрий Захаров