Поскольку осужденные сейчас находятся на территории РФ, то начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания.

Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины еще 20 депутатов Государственной Думы РФ, которые способствовали захвату части восточных регионов Украины, сообщил пресс-центр СБУ.

"15 февраля прошлого года чиновники поддержали постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. А уже 22 февраля – проголосовали за ратификацию так называемого "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между РФ и террористическими организациями "Л/ДНР". В дальнейшем кремль использовал эти решения как формальный повод для начала полномасштабного вторжения в Украину и оправдания вооруженной агрессии", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств суд признал российских депутатов виновными по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и назначил им 15 лет заключения с конфискацией имущества.

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Осужденными являются: Алтухов Сергей, Альшевских Андрей, Амельченкова Ольга, Аникеев Андрей, Аникеев Григорий, Артамонова Валентина, Аршба Отари, Аршинова Алена, Баженов Тимофей, Байгускаров Зариф, Борцов Николай, Булавинов Вадим, Исламов Дмитрий, Кузьмин Михаил, Майданов Денис, Панков Николай, Петров Юрий, Пилипенко Ольга, Пивненко Валентина, Погорелый Дмитрий.

В СБУ подчеркнули, что поскольку осужденные сейчас находятся на территории РФ, то начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания.

Россия признала террористов "ЛДНР" как отдельные "республики" - что известно

Накануне вторжения в Украину российский президент Владимир Путин подписал указ о легитимизации псевдореспублик.

Украина и все ведущие западные государства протестовали против этого решения, от поддержки Путина тогда воздержались даже страны-сателлиты РФ.

Уже во время полномасштабной войны Путин приказал "присоединить" Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области к территории России. Однако этот указ ничего не изменил - уже вскоре Украина освободила часть Херсонской области от захватчиков.

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