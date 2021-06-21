В результате ДТП пострадали 15 несовершеннолетних и водитель одного из автобусов.

В Краснодарском крае России 21 июня столкнулись два автобуса, которые везли детей с отдыха.

После этого один из транспортных средств загорелся, сообщает телеграм-канал "Подъем".

Известно, что в ДТП попали автобусы, которые везли детей с отдыха: они двигались колонной по трассе "Джубга-Сочи". В автобусах всего ехало 62 детей, они двигались в составе колонны из десяти транспортных средств. В результате ДТП пострадали 15 несовершеннолетних и водитель одного из автобусов: их госпитализировали.

Согласно данным полиции РФ, у одного из автобусов отказали тормоза, из-за чего он столкнулся с другим автобусом и произошло возгорание.

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Автор: Олег Давыгора