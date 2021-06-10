Еще 15 человек госпитализируют.

В российском Лесном Свердловской области перевозивший рабочих служебный автобус протаранил ворота предприятия и сбил находившихся на остановке людей.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, в ДТП пострадали еще порядка 15 человек.

«Погибли шесть человек и порядка 15, предварительно, получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи», - сказал он.

По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, поэтому он с горы протаранил ворота предприятия и сбил находившихся на остановке людей, чья смена уже закончилась.

Читайте такжеВ Японии машинист оставил сверхскоростной поезд без управления: хотел в туалетТакже предварительно установлено, что автобус не прошел своевременно обслуживание, и у него отказали тормоза. Водителю не удалось удержать машину, и та вылетела на остановку.

В службе «скорой помощи» сообщили, к медикам после аварии обратились 15 человек, их госпитализируют.

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Автор: Катерина Шварц