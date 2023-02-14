Эксперты предполагают, что состоялся тренировочный полет специализированного авиаотряда, но его проведение было максимально демонстрационным.

Во вторник, 14 февраля 2023 года, в воздушном пространстве РФ была замечена довольно странная активность российских самолетов, которые находятся в прямом подчинении аппарата Минобороны РФ. Взлетели сразу четыре специальных борта, два из которых относятся к воздушным командным пунктам Ту-214ПУ-СБУС, один Ту-214ОН.

Как отметили аналитики Defence Express, еще два Ту-154 взлетели с аэродрома "Чкаловский" в Москве и направлялись в сторону Архангельска, но потом повернули обратно.

"Отметим, что Ту-214ПУ-СБУС является специальной модернизацией Ту-204, его назначение – быть воздушным командным пунктом. То есть содержать в себе весь комплекс средств для управления войсками в небе, для чего машина оснащена мощными средствами связи. Фактически это такой же самолет "судного дня", как и специализированный "путинский" Ил-80, который хотели показать на 9 мая прошлого года, но не сложилось", – пояснили эксперты.

Видео дня

При этом, Ту-214ПУ-СБУС может работать в режиме ретранслятора и обеспечивать устойчивую связь между различными командными пунктами в случае "нештатных ситуаций", когда другие средства связи не работают. И полет сразу двух таких самолетов RA-64529 и RA-64530 выглядит довольно странным.

"Ту-214ОН под регистрационным номером RF-64525 фактически является воздушным комплексом разведки, при этом, как оптической, так и радиотехнической. Но за несколько месяцев до вторжения в Украину 18 декабря 2021 года РФ официальная вышла из договора "об открытом небе". Что касается Ту-154 с регистрационным номером RA-85843, то известно, что до 2020 года он находился не в летном состоянии семь лет. Назначение этого самолета, скорее всего, осталось без изменений в виде пассажирского борта. Но, как впоследствии оказалось, в групповом полете участвовало не четыре борта, а пять, уже перед посадкой в Москве транспондер включил еще один Ту-154 (RA-85563)", – говорится в материале.

Как объяснили в Defence Express, этот самолет известен тем, что в 2011 году после многолетнего перерыва в полетах едва не потерпел катастрофу из-за отказа управления. Официальной причиной аварийной ситуации тогда назвали ошибку инженера в присоединении автоматической системы управления к бортовой системе питания самолета.

"Учитывая все, можно сделать предположение, что состоялся тренировочный полет специализированного авиаотряда, но его проведение было максимально демонстрационным. А показушность, очевидно, была "посвящена" уже девятой встрече на авиабазе "Рамштайн" в Германии", – резюмировали аналитики.

Самолет "судного дня"

В мае 2022 года спецборт Владимира Путина, также известный как самолет "судного дня", с борта которого глава страны может управлять РФ в случае ядерной угрозы, был замечен над Москвой. Ожидалось, что Ил-80 Maxdome пролетит во время парада на Красной площади 9 мая. Последний раз это происходило в 2010 году.

Однако над Москвой так и не пролетел самолет "судного дня", которым Путин якобы мог намекнуть миру на ядерную войну. РосСМИ заявили, что парады авиации в Москве и других городах отменили якобы из-за "плохой погоды".

Военный эксперт Олен Жданов тогда предположил, что причины отмены воздушной части военного парада в Москве были не погодные, а политические. Российский диктатор пошел на это под давлением Запада.

Вас также могут заинтересовать новости: