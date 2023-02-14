Российские самолеты направлялись со стороны Калининграда.

Два голландских истребителя F-35 перехватили группу из трех российских военных самолетов вблизи Польши.

Это произошло, когда самолеты приблизились к польской зоне ответственности НАТО из Калининграда, пишет Reuters со ссылкой на заявление министерства обороны Нидерландов.

"После опознания оказалось, что это три самолета: российский Ил-20М "Кут-А", который сопровождали два Су-27 "Фланкер". F-35 Нидерландов сопровождали строй издалека и передали партнерам по НАТО", – говорится в заявлении.

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Напомним, в конце января Нидерланды направили восемь истребителей F-35 в Польшу. Половина из них в феврале и марте четыре будут задействованы для охраны воздушного пространства НАТО над Восточной Европой, так называемого Air Policing. Остальные четыре F-35 участвуют в программе тренировок с союзниками.

Ситуация на границе Польши и Калининградской области

Летом 2022 года Польша заявила, что хочет построить систему наблюдения на границе с Калининградской областью России. Вскоре после этого Россия перебросила в Калининградскую область три сверхзвуковых самолета МиГ-31 с ракетами "Кинжал".

Хотя власти Польши оценивают ситуацию на границе с Калининградской область РФ как спокойную и стабильную, от планов отгородиться от российского анклава не отказались. Накануне стало известно, что Польша начнет строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью уже весной.

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