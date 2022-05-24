Вадим Скибицкий отметил, что россияне почти две недели проводили спасательную операцию

Военные Российской Федерации забрали с крейсера "Москва", который затопили украинские военные, тела погибших моряков. С корабля оккупанты также изъяли секретные документы.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в комментарии Крым.Реалии.

По его словам, Россия минимум две недели проводила спасательную операцию на крейсере. При этом он указал, что для этих целей оккупанты использовали от пяти до семи кораблей

"В основном, это были спасательные корабли, катера, буксиры, которые доставали тела, снимали всю аппаратуру, которая там засекречена и проводили зачистку этого крейсера – доставали то, что там осталось и что не должно попасть в руки третьей страны", – рассказал Скибицкий.

Как ранее сообщал УНИАН, крейсер "Москва" затонул 13 апреля, после попадания в него ракет "Нептун", но российское военное руководство срывают правду о причинах и количестве погибших.

По их версии, на крейсере вспыхнул пожар, из-за чего сдетонировали боеприпасы и крейсер затонул. Впервые о погибших заговорили 22 апреля, сообщив об одной жертве и 27 пропавших без вести. При этом утверждалось, что 396 моряков спасли, а офицеры продолжат служить на Черноморском флоте.

Позже появилось видео с якобы спасенными моряками, но не все родители погибших российских моряков поверили в официальную версию.

В то же время родителям срочников с потопленного российского ракетного крейсера "Москва" предлагают подписать заявления, что их сыновья "умерли в результате катастрофы".

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