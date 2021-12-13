Малышка съезжала с горки, когда за шею ее внезапно схватил канат - и ребенок на нем повис.

В российском Красноярске в детском развлекательном центре 3-летнюю девочку чуть не задушил канат: веревка буквально схватила ребенка за шею во время спуска с горки.

Как сообщает местный телеканал ТВК со ссылкой на знакомую мамы девочки, все произошло вечером 12 декабря.

Мама с дочерью отдыхали в детском центре. Ребенок играл и собирался скатиться с мягкой горки, а мать снимала видео. Однако в это время у горки также был чужой мальчик.

"Рядом с горкой находился канат, по которому можно было залезть наверх. Мальчик подошел к канату, натянул его, а затем отпустил. В этот момент съезжала девочка с горки. В воздухе канат обмотал ребенку шею, и ребенок повис на канате. У девочки следы остались. Было удушье. Это огромнейший стресс для ребенка. Далее медиков не хотели даже пропускать в детский центр. Столкнулись с безразличием со стороны администрации центра. Потом они еще просили подписать какой-то "акт о несчастном случае", - рассказала женщина.

По ее словам, девочку забрали в больницу, чтобы проверить шею.

В ГУ МВД России по Красноярскому краю сообщили 13 декабря, что проводят проверку по факту получения травмы. Мать девочки написала заявление, а медики передали полиции информацию о травме в области грудной клетки.

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Автор: Катерина Комолова