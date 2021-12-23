Жоре Королеву было всего 34 года.

В Польше внезапно умер украинский танцор. Георгий (Жора) Королев был известным артистом. Он снимался в фильмах и принимал участие в польских "Танцах со звездами". Королеву было всего 34 года.

Официальную причину смерти пока что не сообщают, однако издание SUPERexpress утверждает, что танцор умер из-за внезапных проблем с сердцем.

22 декабря смерть Королева подтвердила его избранница Эвелина Батор. Она указала, что танцор умер 21 декабря.

По данным издания, причиной смерти украинца стало воспаление сердечной мышцы. В день трагедии Королев внезапно упал, собираясь на тренировку. У него было много дел и планов, но ему резко стало плохо.

Украинца пытались реанимировать медики, но помочь танцору они не смогли.

Читайте такжеПривязала и уехала в Польшу: в киевском парке нашли брошенного хозяйкой псаГеоргий Королев родился в семье бортпроводницы и профессионального футболиста. Артист приехал в Польшу из Одессы 18 лет назад. Он прославился благодаря съемкам в фильмах и сериалах, а также благодаря участию в "Танцах со звездами". Помимо этого артист пробовал свои силы в песенном шоу "Как они поют".

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Польше на улице едва не умерла украинка, ее чудом спасли. Женщину реанимировали полицейские.

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