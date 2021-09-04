46-летнего гражданина Украины лишили водительских прав и оштрафовали на 10 тыс. злотых.

В Польше нетрезвый украинец управлял общественным автобусом в Валбжихе.

Как сообщает Yavp.pl со ссылкой на сайт местной полиции, 46-летнего гражданина Украины задержали во время утренней проверки трезвости водителей.

"В крови мужчины, который вез пассажиров на одном из городских маршрутов, обнаружили почти одно промилле алкоголя. Нарушителя сразу задержали", - говорится в сообщении.

Суд принял решение лишить украинца водительских прав на 3 года. Кроме того, мужчину оштрафовали на 10 тыс. злотых.

Как сообщает издание inPoland, 46-летний украинец уже давно работает в Польше и раньше он никогда не попадал в подобные ситуации.

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Как сообщал УНИАН, в Польше в результате ДТП с участием автобуса, которое произошло вечером 17 августа, погибли трое украинцев, еще 42 были госпитализированы.

Всего в автобусе находился 51 украинский турист, два водителя и экскурсовод.

Директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев в комментарии УНИАН сообщил, что водитель автобуса является украинцем, его опросили польские правоохранители, ему будет избрана мера пресечения.

Впоследствии прокуратура в Перемышле допросила и предъявила обвинение водителю украинского автобуса.

Автор: Тамара Отовская