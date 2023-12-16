По прогнозам экспертов, в 2024 году спрос на труд иностранцев в Польше сохранится.

В Польше составили перечень профессий, которые будут пользоваться наибольшим спросом на рынке труда в 2024 году. Преимущественно, это работа, связанная с физическим трудом. Граждане Украины в дальнейшем остаются приоритетными в трудоустройстве.

Ежегодное исследование "Барометр профессий" указывает на дефицит 28 профессий в следующем году – сообщает миграционная платформа EWL.

Наибольшую нехватку кадров будет испытывать строительная отрасль. Ей будет не хватать:

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плотников,

столяров,

кровельщиков и монтажников,

каменщиков,

штукатуров.

Будет не хватать специалистов в транспортной отрасли: водителей грузовых автомобилей и автобусов, а также электриков и сварщиков. В 12 из 16 польских воеводств будут искать работников склада.

По всей Польше требуются врачи, медсестры и акушерки, а в большинстве регионов требуются физиотерапевты, массажисты и опекуны, ухаживающие за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью.

В образовательной области не хватает:

преподавателей практического профессионального обучения,

учителей общеобразовательных предметов,

учителей профессионально-технических предметов,

воспитателей детского сада,

учителей спецшкол и интеграционных классов.

По прогнозам экспертов, в 2024 году спрос на труд иностранцев в Польше сохранится. Граждане Украины в дальнейшем остаются приоритетными в трудоустройстве. В то же время польские работодатели все активнее предлагают работу гражданам Азии и Латинской Америки, чтобы решить проблему с нехваткой кадров.

Украинские беженцы в Польше

В Германию из Польши переезжают молодые образованные украинцы трудоспособного возраста, которые имеют высокий профессиональный потенциал. Об этом говорится в исследовании "из Польши в Германию.

Исследование показывает, что более половины беженцев, переехавших из Польши в Германию (53%) - люди в возрасте до 35 лет. Почти каждый третий респондент (31%) - в возрасте 36-45 лет. Средний возраст украинских беженцев, выехавших из Германии в Польшу, составляет 35 лет. Лишь 2% опрошенных - нетрудоспособного возраста.

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