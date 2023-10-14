Исследование показывает, что более половины беженцев, переехавших из Польши в Германию (53%) - люди в возрасте до 35 лет.

В Германию из Польши переезжают молодые образованные украинцы трудоспособного возраста, которые имеют высокий профессиональный потенциал. Об этом говорится в исследовании "Из Польши в Германию. Новые тенденции миграции украинских беженцев", проведенном миграционной платформой EWL и Центром восточноевропейских студий Варшавского университета по заказу Канцелярии Премьер-министра Польши.

Исследование показывает, что более половины беженцев, переехавших из Польши в Германию (53%) - люди в возрасте до 35 лет. Почти каждый третий респондент (31%) - в возрасте 36-45 лет. Средний возраст украинских беженцев, выехавших из Германии в Польшу, составляет 35 лет. Лишь 2% опрошенных - нетрудоспособного возраста.

"Это свидетельствует о том, что в Германию выезжает преимущественно молодежь. Она более мобильна и готова трудоустраиваться", - комментирует Марцин Колодзейчик, директор Международной рекрутации миграционной платформы EWL.

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Также из исследования известно, что процент граждан Украины с полным или неполным высшим образованием, переехавших из Польши в Германию составляет аж 73%. Его авторы отмечают, что предыдущие исследования показали, что доля украинских беженцев, находящихся в Польше с высшим и незаконченным высшим образованием, была подобной - 69%.

Почти каждый второй беженец из Украины, переехавший из Польши в Германию (47%), заявляет, что владеет английским как минимум на коммуникативном уровне. При этом каждый четвертый респондент (24%) декларирует знание немецкого языка, чуть меньше польского - 22%. Знание немецкого языка среди беженцев из Украины является одной из причин миграции в Германию.

Аж 36% опрошенных приехали в Германию с одним ребенком, а каждый десятый - с двумя детьми. В предыдущих исследованиях эксперты EWL и Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета выяснили, что почти 66% украинских беженцев прибыли в Польшу с детьми.

Украинские беженцы за границей

Как сообщали ранее, исследование EWL "Из Польши в Германию. Новые тенденции миграции украинских беженцев" показало, что наличие друзей и знакомых в Германии, более высокие заработки и социальные выплаты являются основными причинами, почему украинские беженцы покидают Польшу и едут в Германию.

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