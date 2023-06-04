Текущий дефицит работников из Украины вызван явно заметным замедлением экономики на польском рынке труда.

Замедление рынка труда в Польше и высокая инфляция могли побудить часть беженцев из Украины выехать на Запад, преимущественно в Германию и Канаду.

Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на эксперта, основателя агентства по трудоустройству Personnel Service Кшиштофа Инглота. Он отметил, что в нынешнем оживлении на рынке труда, которое наблюдается с мая, его удивило низкое предложение работников из Украины.

"Украинцы больше не стоят в очереди на работу. Обычно в этот период они ждали потока предложений, но в этот раз что-то изменилось", - говорит Инглот.

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По его словам, сокращение предложения работников из Украины наблюдается во всех отраслях. Наименьшая проблема - временные заработки, особенно те, которые доступны женщинам. С другой стороны, с начала войны наблюдается дефицит мужчин из Украины.

По мнению Инглота, текущий дефицит работников из Украины вызван явно заметным замедлением экономики на польском рынке труда. Это хорошо продемонстрировал отчет польского HR-форума за первый квартал этого года, когда всего было трудоустроено 235 тысяч временных работников - на более чем на 6% меньше по сравнению с началом 2022 года. Еще больше, на 8% - до 43 тысяч - уменьшилось количество отработанных часов в эквиваленте полного рабочего времени (FTE).

По словам эксперта, работники из Украины, которые в первые месяцы этого года не видели такого большого выбора предложений работы, как раньше, начали искать возможности трудоустройства в других странах, особенно в Западной Европе и Канаде.

В первом квартале этого года Польша оказалась лучшим местом экономической миграции для 20 процентов. За ней следуют Канада и США с такой же долей показателей, немного опережая Германию (16%).

"Работники из Украины мигрируют по всей Европе, потому что могут, а почасовые ставки выше не только в Германии, но даже в Чехии, поэтому вам не нужно ехать далеко от Польши", - отмечает глава отдела рекрутинга международного агентства по трудоустройству Gremi Personal Анна Джоболда. В последнее время оно также испытывает нехватку рабочей силы, хотя это в основном из-за повышенного сезонного спроса на работников.

Недавнее исследование аналитического центра Gremi Personal и Лодзинской специальной экономической зоны показало, что после начала войны большинство компаний, которые там работают, увеличили долю украинцев среди работников, и лишь 5% зафиксировали отток.

Отмечается, что главным преимуществом пребывания и работы в Польше для украинцев является географическая и культурная близость между странами.

Большая украинская диаспора также является фактором, увеличивающим желание ехать в Канаду, где в последние месяцы стремительно растет количество беженцев и мигрантов из Украины. Как сообщает канадская служба CTV News, по состоянию на середину марта этого года 190 тысяч украинцев приехали в Канаду по специальной миграционной программе и трехлетней экстренной визе, которую уже получили более 610 тысяч граждан Украины.

"Если дефицит украинских работников, наблюдавшийся в мае, продолжится или углубится в ближайшие месяцы, это может повлечь большее давление на зарплаты, особенно в наименее оплачиваемых профессиях", - прогнозирует Кшиштоф Инглот.

Украинцы в Польше - новости

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало марта этого года большинство украинцев, выехавших из-за войны в Польшу, нашли работу в этой стране (84%). Почти четверть трудоустроенных беженцев нашли работу в течение первого месяца после прибытия. Еще 34% респондентов сообщили, что нашли работу в течение 1-3 месяцев после приезда в Польшу.

По данным Пограничной службы Польши, с 24 февраля 2022 года польско-украинскую границу пересекли около 10 миллионов беженцев. Почти 1,5 миллиона получили временную защиту в Польше.

В середине марта 2023 года стало известно, что 45% беженцев из Украины планируют остаться в Польше на более длительный период - по крайней мере на год или несколько лет после окончания войны. В марте 2022 года о таком желании заявляли 31% украинцев.

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