Они требуют "дерусификации" и демилитаризации оккупированных территорий.

Польский министр климата и окружающей среды Анна Москва призвала исключить Российскую Федерацию из Международного агентства по атомной энергии.

Об этом она написала в микроблоге Twitter.

Министр выдвинула это предложение во время выступления на генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

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"В то время, когда мы здесь сидим, территории Украины оккупированы российскими войсками. Мы требуем дерусификации оккупированных территорий и демилитаризации. До тех пор Россия должна быть приостановлена в качестве члена МАГАТЭ. Если они не соответствуют этим условиям, они должны быть исключены из организации", - заявила Москва.

Что происходит на Запорожской АЭС

Как известно, российская армия захватила ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Захватчики неоднократно обстреливали станцию и территорию возле нее.

В начале сентября миссия специальная МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС, два эксперта организации остались и продолжают там работу.

В МАГАТЭ выпустили отчет, в котором говорится, что артобстрелы "все еще не привели к ядерной аварийной ситуации, но постоянно угрожают ядерной безопасности" и выбросу радиации.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал отчет за то, что в нем практически не уделили внимание преступлениям в отношении работников ЗАЭС.

Специалисты по радиационной безопасности неоднократно предупреждали, что последствия возможной аварии на станции могут быть катастрофическими не только для Украины.

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