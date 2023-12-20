Шпионскую сеть разоблачили сотрудники Агентства внутренней безопасности и отдел борьбы с организованной преступностью Национальной прокуратуры в Люблине.

В Польше были осуждены 14 иностранцев, которые работали на спецслужбы РФ. Это граждане Украины, Беларуси и России. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

Расследование этого дела завершилось еще в ноябре 2023 года. Тогда Люблинский отдел Национальной прокуратуры совместно с Управлением внутренней безопасности передали в суд обвинительный акт в отношении 16 подозреваемых. В итоге осуждены были 14 человек, а еще двоих фигурантов будут судить отдельно.

Сначала в марте этого года поймали 9 подозреваемых, затем остальных. Основу группы составляли украинцы, в нее входили также двое студентов из Беларуси и один россиянин.

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По данным следствия, они установили по меньшей мере 6 камер с независимым источником питания и беспроводной связью с очень высоким разрешением. Благодаря этому они постоянно следили за авиационным, железнодорожным и военным транспортом, намереваясь установить на них GPS-трекеры.

Приказы им отдавал через мессенджер Telegram их куратор по имени Андрей. Они касались наблюдения за критической инфраструктурой - международным аэропортом в Ясёнке, военно-морским портом в Гдыне, железнодорожной станцией в Жешуве, пунктами пропуска на границе с Украиной и ключевыми железнодорожными линиями, по которым поездами доставляли оружие и гуманитарную помощь в Украину.

Также Андрей планировал сбить с рельсов поезд с военным транспортом в Польше и Украине - за это он обещал 10 тысяч долларов. Он также приказывал выполнять такие задачи как поджоги домов и автомобилей, избиение людей и расклеивание листовок с призывом к нападениям на украинцев.

Кроме Андрея, задания также давали люди, скрывающиеся под никами Барбадос, Пинк и Мара. Обычно за выполнение заданий шпионы получали такую плату: 5 долларов за расклеивание листовок, 300-400 долларов за установку камеры и до 10 тысяч долларов за схождение поезда. Переводы совершались в криптовалюте.

Российские шпионы в Польше

Летом 2023 гола польские правоохранители задержали российского шпиона. Подозреваемый оказался гражданином Украины.

"Задержан еще один член шпионской сети, работавшей на российскую разведку. Подозреваемый вел наблюдение за военными объектами и морскими портами. Россия систематически присылала ему вознаграждение", - заявил глава МВД Польши Мариуш Каминский.

Национальная прокуратура сообщила, что задержанный является гражданином Украины. Он находится на территории Польши с 2019 года. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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