Там заявили, что Штаты имеют разные обязательства перед Израилем и Украиной.

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не будут размещать возле Украины систему перехвата ракет средней дальности THAAD, чтобы сбивать российские ракеты и дроны, как это делается для Израиля.

На брифинге она заявила, что российско-украинская война и война на Ближнем Востоке являются разными. В то же время представитель ведомства подчеркнула, что Министерство обороны и правительство США продолжают поддерживать Израиль и Украину в удовлетворении их оборонных потребностей.

У заместителя спикера спросили, почему США разворачивают систему THAAD в Израиле для защиты от баллистических ракет Ирана, но не делают этого в странах НАТО для защиты западной Украины от атак россиян. Сингх отметила, что это две разные ситуации.

Видео дня

"Это разные войны, разные регионы и обязательства перед Израилем и Украиной разные", - пояснила она.

Система THAAD - что известно

Как известно, США предоставят Польше систему противоракетной обороны THAAD, чтобы защитить Европу от баллистических ракет РФ.

УНИАН рассказывал, в чем вообще заключается уникальность редкого американского комплекса THAAD.

В конце 2023 года была информация, якобы Министерство обороны Украины просило США предоставить этот комплекс для защиты. Однако вместо этого теперь Пентагон официально подтвердил, что армия США развернет батарею противоракетного комплекса THAAD в Израиле, предоставив также 100 человек обслуживающего персонала.

The War Zone заявляет, со ссылкой на данные Missile Defense Agency, что ориентировочный состав батареи THAAD включает в себя до 9 мобильных пусковых установок, каждая из которых содержит 8 ракет. Кроме того, в батарею входит 1-2 центра управления огнем и машины снабжения.

Вас также могут заинтересовать новости: