Эти системы ПРО будут перехватывать баллистические ракеты, которые могут лететь в сторону Европы или США.

США передадут систему противоракетной обороны THAAD Польше. Она необходима для того, чтобы перехватывать баллистические ракеты, которые могут лететь в сторону Европы или Штатов. Об этом заявил эксперт по вопросам авиации, заместитель директора украинской компании производителей РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире "Киев24".

"США передали в свое время Южной Корее систему THAAD. Сейчас передают Израилю. И вполне вероятно, такая же система будет передана Польше. Это система противоракетной обороны, которая предусматривает сбивание баллистических ракет во внеатмосферной среде", - заявил эксперт.

По его словам, эти системы ПРО будут перехватывать баллистические ракеты, которые могут лететь в сторону Европы или США.

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"Эти системы смогут защитить Европу от баллистических ракет, которыми сейчас активно начинает угрожать Путин. Мы говорим о ядерных баллистических ракетах. Стоит понимать, что система THAAD позволяет видеть на расстояние более 1000 км цели, которые находятся на больших высотах. Сбивать в радиусе 200 км. То есть они смогут перехватывать ракеты, которые могут лететь в сторону Европы или США", - пояснил он.

Ядерные угрозы в мире

Несколько недель назад на фоне ядерных угроз Кремля, американские военные провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая способна долететь до России.

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден заявил о готовности к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей с целью уменьшения ядерной угрозы.

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