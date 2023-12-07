Отмечается, что комплекс оказался очень дорогим, а снарядов для него не так уж и много.

Украина якобы попросила у США системы противоракетной обороны THAAD. Этот комплекс предназначен для перехвата баллистических ракет на дальности до 200 км и на высотах до 100-150 км.

Аналитики Defence Express отметили, что систему THAAD производит компания Lockheed Martin. В ней используется кинетический перехват, когда зенитная ракета врезается в баллистическую.

Эта одноступенчатая противоракета длиной 6,1 метра и стартовой весом 900 кг развивает скорость до 8,2 Маха, а для наведения на терминальном участке использует тепловизионный сенсор. В комплекс обычно интегрируется по шесть пусковых, каждая из которых имеет по восемь ракет. То есть общее количество ракет 48 штук.

Основой комплекса является РЛС AN/TPY-2 с цифровой антенной решеткой площадью 9,2 кв. метра, работающего в диапазоне 8,55-10 ГГц, которая отвечает за обнаружение целей и наведение. Инструментальная дальность работы этой РЛС от 1000 до 2000 км и работает в секторе около 120 градусов. Информация о целях может поступать через общую систему обмена информацией, например от спутников.

Стоит отметить, что комплекс поступил в эксплуатацию в США с 2008 года. Кроме США, операторами этой системы являются ОАЭ и Саудовская Аравия.

Причиной в первую очередь является стоимость комплекса, ведь ОАЭ в 2011 году потратил на две батареи за 3,5 миллиарда долларов. В 2022 году еще за 2,24 миллиарда долларов купили две станции управления запуском и две тактические станции управления и дополнительные 96 противоракет.

В 2017 году Саудовская Аравия получила разрешение на закупку сразу 44 пусковых, 360 противоракет, 16 тактических станций управления и семь радаров AN/TPY-2 з 15 миллиардов долларов.

Помощь для Украины - что попросил Киев у США

Украина передала США список вооружений, которое хотела бы получить для борьбы с российской армией. В списке оказались современные системы ПВО, в том числе THAAD, истребители F-18 Hornet, беспилотники, а также вертолеты Apache и Black Hawk и прочее.

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