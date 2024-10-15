Эксперт рассказал о возможностях системы THAAD, которых в мире минимальное количество.

В конце 2023 года была информация, якобы Министерство обороны Украины передало США перечень вооружения, который необходим ВСУ. В списке также значилась система противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), однако спустя год нет никаких официальных сообщений о передаче этого типа ПВО, пишет Defense Express.

При этом Пентагон официально подтвердил, что армия США развернет батарею противоракетного комплекса THAAD в Израиле, предоставив также 100 человек обслуживающего персонала, говорится в материале. Это сделано на фоне возможного ответного удара по Ирану и последующих действий Тегерана.

"Такой комплекс может перехватывать баллистические цели на дистанции до 200 километров, что крайне актуально для Украины, чтобы уничтожать российские ракеты "Искандер" и "Кинжал", - уточняют экперты.

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СМИ пишет, что развертывание ПВО THAAD в этом регионе несет в себе некоторые трудности для американских военных. В частности, речь идет о безопасности самих военных. Кроме того, это увеличивает "уровень оперативного напряжения" для Армии США, так как всего существует семь батарей комплекса THAAD. Только в 2025 году с конвейера может сойти восьмая батарея.

"Пока же такого пополнения не произошло, приходится исходить из того, что кроме Израиля, по одной батарее THAAD уже развернуто в другой точке Ближнего Востока и в Южной Корее, и еще одна батарея этого комплекса стоит на острове Гуам", - уточняют журналисты.

The War Zone заявляет, со ссылкой на данные Missile Defense Agency, что ориентировочный состав батареи THAAD включает в себя до 9 мобильных пусковых установок, каждая из которых содержит 8 ракет. Кроме того, в батарею входит 1-2 центра управления огнем и машины снабжения

Другие новости про систему THAAD

Ранее УНИАН сообщал, что США предоставят Польше систему противоракетной обороны THAAD. Сообщается, что это позволит Европе защититься от баллистических ракет, которыми угрожает Владимир Путин.

Кроме того, в чем вообще заключается уникальность редкого американского комплекса THAAD. Аналитики отдельно останавливаются на том, что в этой системе ПВО используется кинетический перехват, когда зенитная ракета врезается в баллистическую.

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