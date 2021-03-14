По предварительным данным, нападение не имело ни религиозной, ни террористической подоплеки.

В Париже в воскресенье, 14 марта, сотрудник полиции застрелил мужчину, угрожавшего ему ножом.

Об этом сообщает французское онлайн-издание ActuParis.

Полицейские прибыли на велосипедах в 18-й округ после поступившего им сообщения о "семейном споре". На месте происшествия они застали мужчину, который начал угрожать одному из полицейских ножом. Когда правоохранитель достал дубинку, мужчина попытался сбежать. Нагнав преступника, тот попытался ударить копа ножом. В итоге полицейский выстрелил.

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Место происшествия оцепили, а движение автомобилей в районе перекрыли.

Расследование по факту преднамеренного покушения на убийство сотрудника службы общественного правопорядка было поручено Генеральной инспекции национальной полиции. Личность нападавшего пока не установлена.

По предварительным данным, нападение не имело ни религиозной, ни террористической подоплеки.

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Автор: Денис Прядко