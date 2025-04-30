При всей своей приязни к российскому диктатору американский президент уклонился от ответа на прямой вопрос о том, доверяет ли он ему.

Президент США Дональд Трамп снова выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин хочет прекратить войну против Украины, несмотря на продолжающиеся атаки россиян.

"Я думаю, что да. Его мечтой было захватить всю страну. Благодаря мне он этого не сделает", - сказал Трамп в интервью ABC News, отвечая на вопрос о том, стремится ли Путин к миру.

При этом американский президент уклонился от ответа на прямой вопрос о том, доверяет ли он российскому диктатору.

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"Я не доверяю вам. Я не доверяю многим людям, но я думаю, что он, скажем так, уважает меня, и я верю, что из-за меня он не захватит всю Украину - но его решением, его выбором было бы захватить всю Украину", - повторил свое мнение Трамп.

Американский президент также сказал, что "не был счастлив, когда увидел, как Путин выпускает ракеты по украинским городам", и допустил, что тот может "немного морочить ему голову".

"Я верю, что он готов прекратить боевые действия", - высказался глава Белого дома.

Напомним, что буквально позавчера Трамп выражал разочарование из-за российского ракетного удара по Киеву и неуверенности в намерениях Путина прекратить войну.

Трамп и война в Украине

Российский диктатор Владимир Путин "играет с Трампом" и на самом деле он не намерен подписывать никаких мирных соглашений, заявила в конце марта экс-заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

Трамп, обещавший закончить войну в Украине за сутки, не смог этого сделать и по ныне. И, по данным аналитиков, такая ситуация злит американскогоп резидента и всю его команду. Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию США начали угрожать, что выйдут из переговорного процесса.

Как отметил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, если США выйдут из переговоров по Украине, то Трамп на весь мир заявит о своем проигрыше.

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