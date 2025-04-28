Президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина подписать мирное соглашение с Украиной. Об этом сообщает CNN.
Также глава Белого дома выразил свое разочарование Путиным из-за недавнего российского ракетного удара по Киеву и сказал, что не может сказать точно, серьезно ли российский президент настроен на прекращение войны.
По его словам, Путину необходимо продемонстрировать готовность прекратить войну.
"Я хочу, чтобы он перестал стрелять, сел и подписал соглашение. Считаю, у нас есть контуры соглашения, и я хочу, чтобы он его подписал, и завершил с ним, и просто вернулся к жизни", - сказал Трамп о Путине.
Последние заявления Трампа
Как сообщал ранее УНИАН, Трамп признался, о чем говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане. По его словам, украинский лидер стал более "спокойным" и заинтересованным в соглашении о прекращении войны. Президент США назвал встречу в Ватикане "прекрасной" и заявил, что его отношения с Зеленским никогда не были плохими, а спор в Белом доме стал лишь "небольшим препятствием".
Кроме того, Трамп считает, что Зеленский готов отказаться от Крыма. По словам американского лидера, во время встречи в Ватикане стороны успели обсудить вопрос оккупированного полуострова. "О, я так думаю", - сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, думает ли он, что Зеленский готов "отказаться" от территории, которую Россия оккупировала в 2014 году.