Полиция убила мужчину в течение 60 секунд после нападения.

По меньшей мере 6 человек пострадали в результате утреннего нападения на супермаркет Countdown в Новой Зеландии.

Об этом сообщает BBC.

Злоумышленник взял большой нож с витрины в магазине и набросился на посетителей. Неподалеку была группа копов. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как покупатели в истерике разбегаются, услышав выстрелы.

"Люди в истерике выбегали, просто кричали, кричали, боялись", – рассказал один из очевидцев, добавив, что видел пожилого мужчину, который лежал на полу с ножевым ранением.

Полиция убила мужчину в течение 60 секунд после нападения.

В правительстве страны заявили о "теракте".

Подозреваемым оказался гражданин Шри-Ланки, прибывший в страну в 2011 году и с 2016 года находившийся под надзором полиции как лицо, которое может навредить интересам нацбезопасности.

По словам представителей власти, мужчина вдохновлялся террористической деятельностью "Исламского государства". У правоохранителей поинтересовались, как мужчина, находившийся под бдительным оком полиции, смог совершить такое преступление.

"Реальность такова, что когда вы наблюдаете за кем-то в режиме 24/7, невозможно постоянно пребывать рядом с ним. Копы вмешались так быстро, как смогли, и предотвратили рост числа жертв", – ответил на претензии комиссар полиции Эндрю Костер.

Он добавил, что подозреваемый очень внимательно смотрел за возможной слежкой, поэтому полиции надо было сохранять дистанцию, чтобы действовать эффективно. Власти убеждены, что нападавший действовал в одиночку.

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Автор: Яна Ставская