Пожарные локализовали очаги возгорания. Причины взрыва пока неизвестны.

В столице Камеруна Яунде в результате мощного взрыва в ночном клубе погибло много людей.

Об этом сообщает агентство "Анадолу".

Очевидцы сообщили, что мощный взрыв прогремел около 03:00 по местному времени в ночном клубе Livs в столичном районе Бастос. Погибли по меньшей мере 16 человек, еще 8 получили ранения.

"Часть посетителей сгорели заживо из - за пожара или в результате образовавшейся давки", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Шри-Ланке молния убила двух человек: на острове бушует циклон (видео)Всех пострадавших госпитализировали в медицинский центр Яунде и одну из больниц.

Пожарные локализовали очаги возгорания. Причины взрыва пока неизвестны.

Напомним, ранее в Гонконге загорелся Всемирный торговый центр: в ловушке на крыше здания оказались сотни людей.

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