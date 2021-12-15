Пожару присвоили третий уровень опасности из пяти возможных.

В Гонконге произошел пожар в 38-этажном здании Всемирного торгового центра Causeway Bay. Сотни работников и посетителей центра оказались заблокированными на крыше здания, куда поднялись в попытке спастись от огня.

Читайте такжеВ России взорвался рейсовый автобус с пассажирами, есть жертвы: в сети показали жуткие видеоВследствие пожара по меньшей мере 13 человек пострадали. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

С отравлением угарным газом госпитализированы по меньшей мере семеро человек, еще одна женщина попала в больницу с травмами ног. Среди пострадавших была женщина 60 лет, которую доставили в больницу. Ее состояние оценивают как критическое. О погибших не сообщается.

Около 350 человек спасались от огня на крыше здания, а также на открытой части центра на 5 этаже. Спасатели эвакуировали их при помощи лестниц. Пока неизвестно, все ли сотрудники покинули помещение. Всего спасателям удалось эвакуировать более 1200 человек.

Как стало известно, пожар вспыхнул в электрощитовой, расположенной на нижнем этаже, затем огонь распространился на строительные леса, которые покрывали часть здания. Пожару уже присвоили третий уровень опасности из пяти возможных.

Напомним, ранее в штате Айдахо, США, произошла стрельба в торговом центре. Мужчина убил двух человек, а во время его задержания ранения получили еще пятеро, среди которых полицейский и сам подозреваемый.

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Автор: Екатерина Малюга