Сейчас точное количество погибших и раненых устанавливается.

В штате Ондо в Нигерии вооруженные люди ворвались в местную католическую церковь, где устроили стрельбу и взорвали взрывчатку в толпе.

Губернатор штата Ондо Аракунрин Акередолу сообщил, что вооруженные люди ворвались в католическую церковь святого Франциска Ксавьера в городке Ово, передает Reuters. Там как раз проходила литургия, приуроченная к празднику Пятидесятницы.

Очевидцы рассказали, что нападавшие взорвали взрывчатку, стреляли в толпу наугад, а затем похитили священника и еще нескольких прихожан.

Пока ни полиция ни местные власти не могут предоставить точные данные по погибшим и раненым в результате нападения. При этом местный чиновник сказал, что количество погибших может достичь нескольких десятков. Очевидцы сообщают, что среди погибших есть дети.

Журналисты сообщают, что похищения людей и вооруженные нападения преимущественно происходят на северо-западе страны, но штат Ондо находится на юго-западном побережье страны, где подобные инциденты случаются крайне редко.

Пока ни одна из политических и вооруженных групп в стране не взяли ответственность за это нападение.

"Мы используем все доступные ресурсы, чтобы выследить этих нападавших и заставить их заплатить", - говорится в заявлении губернатора штата Ондо Аракунрина Акередолу.

Как сообщал УНИАН, возле Нигерии на нефтепромышленном судне FPSO Trinity Spirit произошел взрыв и начался пожар.

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