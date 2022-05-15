Власти назвали этот инцидент "преступлением на почве ненависти и насильственным экстремизмом на расовых мотивах".

В американском городе Баффало (штат Нью-Йорк) 18-летний парень из автоматического ружья расстрелял более десяти людей в супермаркете. Кровавую бойню он транслировал в прямом эфире.

Об этом сообщает Associated Press.

Вооруженный мужчина вошел в супермаркет и открыл огонь по посетителям и персоналу. Убийца был в камуфляжной форме, каске и бронежилете.

Парень расстрелял 10 человек и ранил еще троих. Массовое убийство он показывал пользователям сети в прямом эфире. Среди пострадавших от пуль - 11 афроамериканцев, которые составляют большинство в этом районе города.

Местные власти назвали этот инцидент "преступлением на почве ненависти и насильственным экстремизмом на расовых мотивах".

Подозреваемый - Пейтон Гендрон из города Конклин, расположенного примерно в 320 километрах к юго-востоку от Баффало. Его арестовали.

Убийца приехал в супермаркет на своей машине. Сначала он выстрелил в четырех человек возле магазина, троих из них ранил смертельно. Охранник супермаркета, полицейский в отставке, сделал несколько выстрелов, но пуля попала в бронежилет нападающего. Гендрон убил его и пошел расправляться с людьми внутри магазина.

Во время задержания подозреваемый угрожал застрелиться, но полиция уговорила его сложить оружие.

По данным следствия, подозреваемый купил оружие легально, однако использовал запрещенные магазины. Идет следствие.

Ранее в средней школе Ноксвилла штата Теннесси (США) произошла стрельба, в результате которой погиб ученик и был ранен полицейский.

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