В американском городе Баффало (штат Нью-Йорк) 18-летний парень из автоматического ружья расстрелял более десяти людей в супермаркете. Кровавую бойню он транслировал в прямом эфире.
Об этом сообщает Associated Press.
Вооруженный мужчина вошел в супермаркет и открыл огонь по посетителям и персоналу. Убийца был в камуфляжной форме, каске и бронежилете.
Парень расстрелял 10 человек и ранил еще троих. Массовое убийство он показывал пользователям сети в прямом эфире. Среди пострадавших от пуль - 11 афроамериканцев, которые составляют большинство в этом районе города.
Местные власти назвали этот инцидент "преступлением на почве ненависти и насильственным экстремизмом на расовых мотивах".
Подозреваемый - Пейтон Гендрон из города Конклин, расположенного примерно в 320 километрах к юго-востоку от Баффало. Его арестовали.
Убийца приехал в супермаркет на своей машине. Сначала он выстрелил в четырех человек возле магазина, троих из них ранил смертельно. Охранник супермаркета, полицейский в отставке, сделал несколько выстрелов, но пуля попала в бронежилет нападающего. Гендрон убил его и пошел расправляться с людьми внутри магазина.
Во время задержания подозреваемый угрожал застрелиться, но полиция уговорила его сложить оружие.
По данным следствия, подозреваемый купил оружие легально, однако использовал запрещенные магазины. Идет следствие.
Ранее в средней школе Ноксвилла штата Теннесси (США) произошла стрельба, в результате которой погиб ученик и был ранен полицейский.