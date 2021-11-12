Жесткие меры в Нидерландах будут действовать минимум в течение следующих трех недель.

В связи со стремительным ухудшением эпидемической ситуации власти Нидерландов начиная с субботы, 13 ноября, вводит по всей стране частичный локдаун.

Об этом сегодня вечером заявил премьер-министр страны Марк Рютте, сообщает DW.

Среди ограничительных мер, в частности: заведения общественного питания и супермаркеты должны завершать свою работу не позднее 20, а другие магазины - 18 часов. Также вновь вводится правило соблюдения дистанции - минимум полтора метра, запрещается принимать более четырех гостей одновременно у себя дома. Работники при имеющейся возможности должны работать из дома. Спортивные мероприятия, включая футбольные матчи, будут проводиться без зрителей.

Ограничения, впрочем, не коснутся работы театров и кинотеатров, но для их посещения нужно быть вакцинированным от коронавируса, иметь статус выздоровевшего в течение последних шести месяцев, или засвидетельствовать свежий отрицательный тест на коронавирус.

Эти жесткие меры в Нидерландах будут действовать минимум в течение следующих трех недель.

Ситуация с коронавирусом в Нидерландах

В последние два дня Нидерланды сообщают о более 16 тыс. случаев инфицирования коронавирусом за сутки. Полностью вакцинированы от коронавируса в Нидерландах более 72 процентов населения.

Автор: Тамара Отовская