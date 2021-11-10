С 13 ноября для въезда в Нидерланды также будет необходим отрицательный результат теста на коронавирус.

В ответ на решение ЕС об исключении нашей страны из "зеленого списка", Нидерланды сохранили возможности путешествий для граждан Украины, которые прошли полный курс вакцинации.

Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В то же время, с 13 ноября добавилось новое требование для туристов из Украины – кроме свидетельства о вакцинации для въезда также будет необходим отрицательный результат теста на коронавирус.

Условия въезда в Нидерланды для украинцев

С 11 ноября 2021 года Украина относится к числу так называемых "территорий очень высокого риска" (very high-risk area), что означает применение для въезда в Нидерланды приведенных ниже требований.

Читайте такжеНам здесь рады: какие страны Европы признают CoronaVacДля лиц, которые въезжают на территорию ЕС из стран, относящихся к перечню так называемых "территорий высокого риска", действует запрет на въезд в ЕС. Исключительные категории существуют для лиц, которые являются полностью вакцинированными от COVID-19 вакциной, одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). То есть, Нидерданды признают все вакцины, которые официально используются в Украине.

Сертификаты вакцинации, сгенерированные в приложении "Дія", признаются Нидерландами и могут использоваться для въезда в страну. Бумажные сертификаты с портала "Дія" (с QR-code) также могут использоваться для въезда в Нидерланды. А вот "желтый сертификат" не считается Нидерландами доказательством вакцинации, следовательно его нельзя использовать для въезда в страну.

Также нужно будет подать для осмотра такие документы сотрудникам пограничной службы Нидерландов:

распечатанную и заполненную "Декларацию о вакцинации от COVID-19"

с 13 ноября 2021 года отрицательный результат теста на COVID-19

подтверждение вашего обратного рейса

Декларацию о вакцинации должны заполнить все путешественники в возрасте от 12 лет, прибывающие из-за пределов Шенгенской зоны. Дети в возрасте до 18 лет, путешествующие с вакцинированными родителями или законными опекунами, освобождаются от этого требования, но должны предъявить отрицательный результат теста на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, Кипр, Эстония и Хорватия решили остаться открытыми для туристов из Украины, несмотря на решение Евросоюза исключить нашу страну из "зеленого списка" безопасных стран для путешествий.

А вот Бельгия запретила въезд даже вакцинированным туристам из Украины.

Автор: Марина Григоренко