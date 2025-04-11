Сообщается, что на борту была семья туристов из Испании.

В Нью-Йорке неподалеку от Манхэттена потерпел крушение вертолет. На борту, который упал в Гудзон, находилось шесть человек, в том числе и дети.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на представителя пожарной службы, никто не выжил. Среди погибших – пилот, двое взрослых и трое детей.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс говорит, что погибшие – семья туристов из Испании. По его словам, тела были найдены и извлечены из воды.

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Один из свидетелей аварии рассказал, что видел, как вертолет "разваливался" в воздухе: от него оторвались хвост и пропеллер. Он добавил, что пропеллер все еще вращался без воздушного судна, когда оно падало.

АР отмечает, что небо в момент инцидента время было затянуто облаками, но видимость над рекой не была существенно ухудшена.

Федеральное управление гражданской авиации США идентифицировало вертолет как Bell 206. Эти борта широко используются в коммерческой и государственной авиации, в том числе экскурсионными компаниями, телевизионными службами новостей и полицейскими департаментами. Первоначально он был разработан для армии США, а затем был адаптирован для других целей. Национальный совет по безопасности на транспорте заявил, что проведет расследование инцидента.

Журналисты акцентировали, что в районе Манхэттена небо постоянно заполнено самолетами и вертолетами. Там уже происходили авиакатастрофы. К примеру, в 2009 году над Гудзоном столкнулись самолет и туристический вертолет. Это привело к гибели девяти человек.

Авиакатастрофы: другие новости

В начале апреля в России разбился бомбардировщик Ту-22М3. Такие самолеты РФ использует для ударов по Украине. РосСМИ сообщали, что авария произошла в Иркутской области. Причиной называли техническую неисправность.

В марте в небе Франции столкнулись два самолета Alpha Jet. Произошло это во время репетиции. Пилоты успели катапультироваться и выжили. Один борт упал в силос бетонной компании Calin, в результате чего возник пожар.

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