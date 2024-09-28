Среди погибших — два офицера и один матрос ВМС Пакистана.

На севере Пакистана разбился вертолёт Ми-8 с тремя российскими пилотами, как минимум шесть человек погибли, сообщают российские тг-каналы, а также агентство Anadolu, со ссылкой на пакистанские медиа.

Как пишет Shot, крушение вертолёта, выполнявшего чартерный рейс, произошло на севере Пакистана, в районе Северного Вазиристана, недалеко от афганской границы. На борту находилось около 14 человек, из них минимум шесть погибли. Среди погибших — два офицера и один матрос ВМС Пакистана. Восемь пострадавших, среди них три российских пилота, госпитализированы в Объединённый военный госпииталь.

Как пишет Mash со ссылкой на местные СМИ, вертолет был арендован компанией Mari Petroleum, которая занимается разведкой и добычей нефти. Предварительно, причиной крушения стал отказ двигателя, когда вертолет пытался приземлиться.

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Инциденты с российскими вертолетами

Напомним, в сентябре на полуострове Ямал, в Ямало-Ненецком автономном округе РФ двое подростков сожгли вертолет крупной российской авиакомпании Utair.

А через несколько дней в городе Омск двое школьников сожгли на местной авиабазе Ми-8. Задание сжечь вертолет они получили через Telegram, а за работу им пообещали крупную сумму денег

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