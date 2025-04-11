Падение вертолета в Нью-Йорке: погиб топ-менеджер Siemens с семьей

Четыре человека погибли на месте, а двух детей еще пытались спасти медики. К сожалению, помочь им не удалось.

На борту вертолета Bell 206L-4 туристической компания New York Helicopter Charter, который разбился над Нью-Йорком и упал в реку Гудзон, были руководитель компании Siemens Агустин Эскобар, его семья и пилот, пишет CNN.

Вертолет вылетел из Манхэттена в 14:59, облетел Статую Свободы, поднялся по Гудзону до моста Джорджа Вашингтона и вернулся на юг вдоль Нью-Джерси. В 15:17 он упал в воду.

"Наши сердца с семьями тех, кто был на борту", - сказал мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

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Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал произошедшее "невероятной трагедией". Президент Дональд Трамп также выразил соболезнования: "Пусть Бог благословит семьи и друзей жертв".

Очевидцы видели, как вертолет падал и перевернулся в воздухе. Свидетели сообщили, что части вертолета отпали до удара о воду. Спасатели и полиция извлекли тела четырех жертв, еще двух детей госпитализировали, но спасти их не удалось.

Гендиректор компании Майкл Рот заявил: "Единственное, что я могу вам сказать, это то, что мы опустошены".

На вопрос о техобслуживании он ответил: "Этим занимается мой директор по техническому обслуживанию". Комментариев от технического персонала не было.

Вертолет построен в 2004 году, сертификат летной годности выдан в 2016 году, действителен до 2029 года. Вертолет находился в зоне специальных правил полетов, без управления трафиком. Продолжается расследование

Компания New York Helicopter Charter уже была фигурантом инцидентов: в 2010 году - авария в Чили; в 2013 - посадка на воду возле Манхэттена из-за отказа двигателя; в 2015 - аварийная посадка - обнаружены признаки деформации и коррозии.

Следователи временно запретили полеты дронов в зоне аварии без специального разрешения.

Авария вертолета в США

Как сообщал УНИАН, в Нью-Йорке неподалеку от Манхэттена потерпел крушение вертолет. На борту, который упал в Гудзон, находилось шесть человек, в том числе и дети.

Один из свидетелей аварии рассказал, что видел, как вертолет "разваливался" в воздухе: от него оторвались хвост и пропеллер. Он добавил, что пропеллер все еще вращался без воздушного судна, когда оно падало.

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