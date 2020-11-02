Пожар локализовали на площади в 300 квадратных метров, борьба с огнем продолжается.

На юге Москвы загорелся склад с газовыми баллонами, очевидцы сняли на камеру несколько взрывов.

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Как сообщает Mash, спасатели присвоили второй ранг сложности, пламя охватило строительніе конструкции.

Пожар локализовали на площади в 300 квадратных метров. Сгорели емкости с газом и 2 склада, идет тушение.

Информации о пострадавших пока не поступало.

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Автор: Дмитрий Захаров