В Москве на рабочем месте убили офицера контрразведки ФСБ

Перед этим офицер привел к себе на работу старого товарища, с которым вместе служил на Дальнем Востоке.

В Москве на рабочем месте убили сотрудника контрразведки Федеральной службы безопасности. Инцидент произошел в ночь на 13 января в здании на улице Ольховской, 25, где расположены структуры Минобороны и Управления ФСБ по Московскому военному округу, передает Nexta.

Убитый - старший лейтенант Владимир Фещенко. Его нашли с раной на лбу. Перед этим офицер привел к себе на работу старого товарища, с которым вместе служил на Дальнем Востоке.

Как передает "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источники, Фещенко был всемирно известным спортсменом. В свое время он завоевал звание абсолютного чемпиона Европы по гиревому спорту. Подозреваемый в убийстве задержан.

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Обстоятельства ЧП таковы: старший лейтенант ФСБ Фещенко привел к себе в отдел товарища - прапорщика, с которым в свое время служил на Дальнем Востоке. У гостя был на руках билет на поезд, который отправлялся из Москвы ночью. Фещенко решил провести время с другом и сообщил родственникам, что задержится.

Старшего лейтенанта нашли на рабочем месте. Он был в крови, на лбу глубокая рана. Владимир Фещенко потомственный спортсмен. Его отец-гиревик (сотрудник "Роснефти") привел сына в спортивный зал, когда тот был ребенком. Владимир завоевал множество наград и подался служить на Дальний Восток. Оттуда Фещенко ушел в ФСБ.

По данным источника, убийцу задержали по горячим следам. Он признал вину. Предположительно, между ним и Фещенко произошел конфликт.

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