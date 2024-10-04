Бортников заговорил об угрозе покушений на представителей госвласти.

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников назвал подрыв пейджеров и раций членов "Хезболлы" в Ливане и Сирии прямой угрозой безопасности стран СНГ.

Как пишет российский Интерфакс, это заявление прозвучало на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран Содружества независимых государств. Глава ФСБ сказал, что "противник" может использовать электронику для покушений на представителей госвласти:

"Результаты работ спецслужб противника по сбору сведений об уязвимости информационных ресурсов и конспиративного внедрения "закладок" могут быть использованы не только для разрушения критической информационной инфраструктуры, но и для организации покушений на представителей государственной власти с помощью переносной электроники в нужный момент".

Взрывы пейджеров

Напомним, в середине сентября в Ливане и Сирии массово сдетонировали пейджеры членов "Хезболлы". Группировка обвинила в атаке Израиль, однако там заявили, что у тех много врагов.

Западные СМИ со ссылкой на источники писали, что за этими взрывами может стоять Израиль. Сложную операцию могли готовить как минимум в течение 15 лет.

В Министерстве иностранных дел России "решительно осудили" массовый подрыв пейджеров, назвав его "очередным актом гибридной войны против Ливана".

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