По данным росСМИ он выжил и находится под наблюдением врачей.

В столице РФ Москве большая сосулька упала на голову директору департамента оперативного управления министерства по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенанту Анатолию Елизарову.

Как сообщил телеграм-канал Mash, его госпитализировали с травмой головы. Авторы публикации показали ролик, на котором видно, как от здания откалывается большая сосулька, а в этот момент под ним проходил Елизаров. В результате сосулька упала прямо ему на голову.

"Генерал-лейтенанта госпитализировали, за ним присматривают врачи", - говорится в сообщении.

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Теперь московская прокуратура проводит проверку и разыскивает ответственных за чистку крыши этого дома от снега.

По данным росСМИ, Елизаров был прооперирован и находится в сознании.

Напомним, 28 декабря в РФ в возрасте 73 лет умер экс- гендиректор Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева полковник Владимир Нестеров.

Потери россиян на войне в Украине

По состоянию на сегодня Россия в Украине потеряла около 104 тыс. 560 военных.

При этом, вчера стало известно, что в июне под Попасной украинские военные ликвидировали российского генерал-лейтенанта Романа Кутузова. О ликвидации этого генерала сообщала украинская разведка, но его смерть, как и других высоких военных чинов, отрицало российское командование.

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