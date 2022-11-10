Отмечается, что российский генерал защищал интересы компании, которая добывает в Сирии фосфаты.

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального утверждают, что компания жены командующего российской группировки войск в Украине генерала Сергея Суровикина получает миллионы рублей от компании, связанной с бизнесменом Геннадием Тимченко.

В расследовании Фонду борьбы с коррупцией указывается, что эта компания добывает фосфаты в Сирии, где Суровикин также командовал российскими войсками. По мнению соратников Навального, генерал заработал, защищая бизнес-интересы Тимченко.

Указывается, что от бизнесмена компания жены Суровикина получила кредиты на сумму 129 миллионов рублей.

Команда Навального убеждена, что эти выплаты "больше всего похожи на взятки".

В последней официальной декларации Суровикиных отмечается, что с 2017 до 2019 года генерал заработал суммарно 30,9 миллиона рублей, а его супруга – 19,7 миллиона. После 2019-го Минобороны РФ засекретило информацию о доходах руководства армии.

Что известно о Суровикине

8 октября в Министерстве обороны РФ впервые назначили командующего оккупационной армией в Украине. Эта должность досталась 55-летнему Суровикину.

Глава московского бюро Financial Times Макс Седдон назвал Суровикина коррумпированным и брутальным генералом даже по стандартам российской армии.

21 октября стало известно, что Суровикин оказался владельцем элитного имущества стоимостью 2 миллиона долларов.

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