За год число ядерных боеголовок, находящихся на оперативном вооружении, выросло до 3825. Из них около 2 тысяч единиц находились в состоянии повышенной оперативной готовности.

В мире возросло количество ядерных боеголовок, состоящих на вооружении оперативных сил ядерных государств.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), который был опубликован в понедельник, 14 июня, пишет DW.

За последний год количество таких боеголовок увеличилось с 3720 до 3825. Из них около 2 тысяч единиц - почти все, принадлежащих России или США - находились в состоянии повышенной оперативной готовности.

В то же время общее количество ядерных боеголовок в мире продолжает сокращаться. Всего на Земле на начало 2021 года в арсенале ядерных государств находилось 13080 единиц ядерных вооружений. Это на 320 меньше, чем в предыдущем году, и менее одной пятой части оружия, которое ядерные страны имели в разгар "холодной войны" в середине 1980-х годов.

90% этого оружия принадлежат США и России. Остальные распределены между Китаем, Францией, Великобританией, Пакистаном, Индией, Израилем и Северной Кореей.

Россия увеличила свой общий военный ядерный арсенал примерно на 180 боеголовок. В основном это произошло вследствие развертывания межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования с несколькими межконтинентальными боеголовками, а также баллистическими ракетами подводных лодок.

"Продление нового договора СНВ-3 (Договора о стратегических наступательных вооружениях) между Россией и США в феврале этого года пусть и стало облегчением, но перспективы дополнительного двустороннего контроля над ядерными вооружениями между ядерными сверхдержавами остаются низкими", - отметил младший научный сотрудник программы SIPRI по ядерному разоружению и контролю над вооружениями Ханс М. Кристенсен.

Другие семь ядерных держав также разрабатывают или внедряют новые системы вооружений или заявили о своем намерении это сделать. В частности, Великобритания уже заявила о планах по увеличению предельного числа единиц ядерного оружия со 180 до 260. Китай, Индия и Пакистан также расширяют свои ядерные арсеналы.

Северная Корея в течение 2020 года не проводила ядерных испытаний и испытаний баллистических ракет большой дальности, однако продолжала разработку баллистических ракет малой и большой дальности.

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"Вступление в силу Договора о запрещении ядерного оружия в начале 2021 года подчеркивает растущий разрыв между государствами, обладающими ядерным оружием, которые вкладываются в долгосрочное будущее своих ядерных сил, и другими странами, ожидающими прогресса в области ядерного разоружения, обещанного Договором о нераспространении ядерного оружия", - отметил младший научный сотрудник программы SIPRI по ядерному разоружению, контролю над вооружениями и нераспространением Мэтт Корда.

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Автор: Александр Топчий