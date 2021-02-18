Соглашение о сокращении наступательного стратегического вооружения больше выгодно Москве, чем Вашингтону, но продолжение его действия развязывает руки новой американской администрации.

Президент Джо Байден и демократическая партия на протяжении последних 4 лет предостерегали, что Дональд Трамп был скомпрометирован Россией. Теперь же администрация самого Байдена заключила соглашение с Москвой, которое для России более выгодно чем то, которое продвигала команда предыдущего американского лидера.

В прошлом месяце действие Договора о сокращении и ограничении стратегического наступательного вооружения от 2010 года (New START) было продлено еще на пять лет. Во времена Трампа, как пишет Bloomberg США пытались заставить Москву согласиться заморозить разработку ядерных боеголовок для систем, которые договор не охватывает. В частности, речь шла о ядерных артиллерийских снарядах и ракетах малой дальности.

Читайте такжеBloomberg: Угроза ядерной катастрофы растетСтарший директор по европейским и российским делам в Совете национальной безопасности Трампа Райан Талли говорил, что ядерная сделка с Россией за 2010 год была плохой. Потому что она охватывала "почти все силы сдерживания США и меньше половины сил Москвы". В то же время, Талли сказал, что продление ее действия еще на 5 лет принесет пользу.

"Теперь будет меньше возможностей добиться уступок со стороны участников переговоров от США, которые будут добиваться подписания договора", - сказал он.

Это может прозвучать противоречиво. Но в контексте более широкой американской политики в отношении России это имеет смысл. Затяжные переговоры о ядерной сделке могут отобрать драгоценные внешнеполитические ресурсы. Они также могут дать России потенциальный рычаг влияния на другие аспекты отношений. Если США надавят слишком сильно в вопросе политических заключенных или российского вторжения в Украину, например, Москва могла отказаться от переговоров о ядерном договоре. Хотя обе страны заинтересованы в ограничении ядерных арсеналов друг друга.

Своя версия этой дилеммы отравила дипломатию Барака Обамы во время его первого президентского срока. США добивались, чтобы Москва поддержала санкции против Ирана и одобрила использование цепей поставок постсоветских стран для обеспечения американских сил в Афганистане. И при этом Обама игнорировал российскую оккупацию территории Грузии после вторжения в 2008 году. Администрация также изо всех сил старалась не позволить Конгрессу обложить чиновников России санкциями за убийство российского юриста Сергея Магнитского.

Читайте такжеБайден получит доступ к содержанию разговоров Трампа с Путиным - PoliticoТогда президентом России был Дмитрий Медведев. И в администрации Обамы ошибочно думали, что могут с ним работать. Но сейчас администрация Байдена видит очень мало направлений, на которых она могла бы сотрудничать с Владимиром Путиным. Байден и сам об этом сказал в начале месяца во время обращения в Госдепартаменте.

"Я дал президенту Путину понять и сделал это совершенно иначе, чем мой предшественник, что дни, когда США прогибались, столкнувшись с российскими агрессивными действиями включительно с вмешательством в наши выборы, кибератаками и отравлением наших граждан, теперь закончились", - сказал Байден.

Это хороший знак. Сейчас администрация Байдена ждет оценку политики в отношении России от разведывательных управлений США. После этого будут объявлены более детальные инициативы. В частности, Вашингтон проводит оценку обвинений, что Россия платила вознаграждения за убийство американских солдат в Афганистане. Также недавние хакерские атаки, в организации которых тоже подозревают Москву, и отравление оппозиционера Алексея Навального.

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Перевод: Лесь Дымань