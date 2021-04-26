В целом мировые расходы на оборону достигли в 2020-м рекордных показателей.

Украина по итогам прошлого года осталась среди топ-40 стран мира по расходам на военные нужды.

Об этом свидетельствуют данные, представленные в ежегодном докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), пишет DW.

За год Украина поднялась в этом рейтинге на одну строчку: с 35 места на 34-е. Эксперты оценили расходы Киева на оборонную сферу в 2020 году в 5,9 миллиарда долларов США.

Согласно приведенным в отчете данным Украина увеличила оборонные расходы на 11% по сравнению с 2019-м и на 198% по сравнению с 2011 годом. В прошлом году военные расходы Украины равнялись 4,1% ВВП государства, в глобальном измерении они составляют 0,3% всех военных расходов в 2020-м.

Топ-5 стран мира по оборонным расходам

Неизменным лидером списка остаются США, у которых в 2020 году расходы на оборону выросли на 4,4%, достигнув 778 миллиардов долларов - это 39% общемировых расходов.

Второе место в рейтинге SIPRI стабильно занимает Китай, который непрерывно наращивает оборонный бюджет уже 26 лет подряд. В 2020 году Пекин потратил на вооружение и модернизацию своей армии 252 миллиарда долларов - на 76% больше, чем десять лет назад.

Третью позицию в списке занимает Индия: в прошлом году военные расходы Нью-Дели выросли на 2,1% и достигли почти 73 миллиардов долларов.

Россия занимает четвертое место в рейтинге. В 2020 году Москва потратила на оборону 61,7 миллиарда долларов - на 2,5% больше, чем годом ранее, и на 26% больше, чем десять лет назад.

Пятерку лидеров списка замыкает Великобритания, которая выделила в 2020 году на оборонные нужды 59,2 миллиарда долларов.

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В целом в мире, несмотря на пандемию COVID-19, продолжился тренд по наращиванию военных расходов. Всего речь идет о рекордной сумме - почти два триллиона (1,98 триллиона) долларов США.

Эксперты посчитали, что рост мировых расходов на военные нужды по сравнению с 2019 годом составил 2,6%, а с 2011-м - 9,3%. При этом увеличилась и доля ВВП, выделяемая странами на оборону. Если в 2019 году этот показатель составлял в среднем 2,2%, то в 2020 году - уже 2,4%.

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Автор: Олег Давыгора