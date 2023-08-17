Сейчас Украина работает над определенным форматом взаимодействия с G20.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Россию пригласили на саммит "Большой двадцатки", поскольку она является постоянным членом этого формата, а также имеет тесные связи с Индией, которая примет мероприятие в сентябре.

"Потому что G20 - Россия входит в этот формат, к сожалению. А во-вторых, потому что Индия и РФ являются довольно тесными партнерами", - сказал Кулеба в эфире "Завтрака с 1+1", отвечая на вопрос о том, почему РФ пригласили на саммит.

Однако сам министр сомневается, что российский президент Владимир Путин примет участие в мероприятии лично.

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"А Лавров - наши партнеры уже отработали технику, называется "игнорируй Лаврова", - поискал Кулеба.

Он убежден, партнеры и союзники Украины не будут вести переговоров без координации своих позиций с Киевом. Также он ответил на вопрос, будет ли Украина пытаться получить представительство на саммите G20.

"Зачем выламывать дверь? С Индией есть диалог, есть уровень коммуникации. На последней встрече в Саудовской Аравии представитель Индии участвовал, как и представитель Китая, что очень выбесило россиян. Мы работаем над, скажем так, определенным форматом взаимодействия с G20, чтобы голос Украины там был услышан", - добавил министр.

Саммит G20 в Индии - что известно

Как сообщал УНИАН, Индия придерживается нейтральной позиции в вопросах, касающихся войны РФ против Украины и не выражает никакой критики в адрес Москвы.

В июле СМИ писали, что ключевые представители G20 не могут найти общий язык по итоговому заявлению сентябрьского саммита именно из-за отсутствия общей позиции по российской агрессии.

Если решение таки не найдут, Индия станет первой страной-членом G20, которая не выступила с заявлением, начиная с 2008 года. Отмечается, что США и союзники настаивают на том, чтобы вспомнить в итоговом заявлении войну РФ против Украины, однако РФ и Китай выступают категорически против этого.

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