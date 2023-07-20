Глава MI6 заявил, что на борьбу с КНР сейчас выделяется много денег.

Руководитель секретной разведывательной службы Великобритании MI6 Ричард Мур заявил, что Китай и его коммунистический правитель Си Цзиньпин "абсолютно причастны" к вторжению России в Украину.

Во время публичного выступления, организованного Politico в Праге он также обвинил КНР в "содействии жестоким действиям военной хунты Мьянмы" и предупредил об угрозах для других стран от китайских ловушек и технологических достижений.

По словам Мура, сейчас MI6 выделяет больше ресурсов на борьбу с КНР, чем на что-либо другое.

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"Когда Путин вторгся в Украину, китайцы явно поддержали россиян. Они полностью поддержали россиян дипломатически, они воздержались во время ключевых голосований в Организации Объединенных Наций, они абсолютно цинично повторили все российские тропы, особенно в таких местах, как Африка и Латинская Америка — обвиняя НАТО и все такое прочее", - пояснил руководитель MI6.

Опасность со стороны Китая

В ЦРУ предупредили, что Китай готовится к возможной войне за Тайвань. Однако по их оценкам, это может произойти аж в 2027 году.

Весной Си Цзиньпин публично подтвердил, что КНР ведет подготовку к войне.

По мнению западных экспертов, Китай явно готовится к войне против Тайваня в ближайшие месяцы, в том числе работает над укреплением финансовой системы, чтобы защититься от западных санкций.

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